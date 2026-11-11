Die rund 25'000 Beschäftigten, die an deutschen Flughäfen Passagiere und Gepäck kontrollieren, erhalten im kommenden Jahr 3,6 Prozent mehr Lohn. Für 2028 wurde eine weitere Erhöhung um 3,3 Prozent vereinbart, wie beide Seiten am Mittwoch mitteilten.
Damit steigen die Stundenlöhne je nach Lohngruppe im kommenden Jahr auf 18,01 bis 25,90 Euro. Im Jahr 2028 liegen sie zwischen 18,60 und 26,75 Euro.
Die Arbeitgeber bezeichneten die Einigung angesichts des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds als erhebliche finanzielle Belastung. Die Gewerkschaft Verdi zeigte sich dagegen zufrieden. Die Entschlossenheit der Beschäftigten habe dazu geführt, dass die Arbeitgeber ihr Angebot nochmals deutlich verbessert hätten.
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(AWP)