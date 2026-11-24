Im ostfriesischen Emden hat die Tarifrunde für die gut 120'000 VW -Beschäftigten in Deutschland begonnen. In einer Veranstaltungshalle der Hafenstadt kamen mehrere Dutzend Vertreter der IG Metall und des Autobauers zum Verhandlungsauftakt zusammen. Nach Aufforderung der Gewerkschaft finden die Gespräche an Standorten statt, deren Zukunft von der Volkswagen -Führung aktuell infrage gestellt wird.