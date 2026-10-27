Bei einer Verbesserung der Marktlage soll es unter Umständen wieder in Betrieb genommen werden. Davon betroffen sind laut Firmenangaben rund 220 Menschen. Das Siegener Walzwerk mit rund 700 Beschäftigten soll dagegen «integraler Bestandteil» des künftigen Produktionsverbunds bleiben. Das Unternehmen begründet die geplanten Massnahmen mit einem schrumpfenden Markt.