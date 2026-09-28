Tausende Menschen sind in Prag gegen den Kurs der rechtspopulistischen Regierung unter dem Milliardär Andrej Babis auf die Strasse gegangen. Die Organisatoren der Bewegung «Eine Million Augenblicke für Demokratie» kritisierten unter anderem, dass die Regierung nicht genug zur Stärkung der Sicherheit und im Kampf gegen Desinformation unternehme. «Wir dürfen die Gefahr vonseiten Russlands nicht unterschätzen und so tun, als ob es uns nichts angehe», sagte der Initiator Mikulas Minar.