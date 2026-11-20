Insgesamt beteiligten sich in rund zehn Schweizer Städten Tausende Schülerinnen, Lernende und Studierende an Aktionen, wie Reporterinnen und Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Freitag berichteten. Laut den Organisatoren waren es 40'000 Menschen.
In Basel schlug die Stimmung nach einem bewilligten Demonstrationszug mit mehreren hundert Teilnehmenden um. Vor der Wettsteinbrücke errichtete eine Gruppe Vermummter Barrikaden aus Baustellengittern, Müllcontainern und Strassenschildern, die von der Polizei geräumt wurden.
Wie die Kantonspolizei Basel-Stadt am Abend mitteilte, kam es zu zahlreichen Sachbeschädigungen sowie Angriffen auf Einsatzkräfte der Polizei mit Feuerwerkskörpern, Flaschen, Pyrotechnik und einer Steinschleuder. Die Polizei habe mehrfach intervenieren müssen, um eine grössere Eskalation zu verhindern und habe Wasserwerfer, Gummischrot und Tränengas eingesetzt.
Grosse Beteiligung in Bern und Zürich
In Bern brachen gegen 18.15 Uhr einige tausend Jugendliche vom Münsterplatz zu einer Kundgebung durch die Stadt auf. Bereits am Nachmittag hatten sich Gruppen verschiedener Gymnasien auf dem Casinoplatz versammelt.
Der Kundgebungszug, der gegen 19.30 Uhr bei der Reitschule endete, verlief friedlich. Die Polizei begleitete den Umzug mit mehreren Fahrzeugen, hielt sich aber ansonsten im Hintergrund.
In Zürich nahmen gegen 3000 Personen am bewilligten Jugendstreik teil. Im Vorfeld kursierten in sozialen Medien Gewaltaufrufe für die Demo in Zürich. Die offiziellen Organisatoren riefen jedoch zu friedlichen Demonstrationen auf. Die gewaltverherrlichenden Beiträge stiessen bei bürgerlichen Parteien auf Kritik. Sie forderten die Organisatoren, aber auch SP und Grüne auf, die Gewalt zu verurteilen.
Es sei zu Kontrollen und Verhaftungen gekommen, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Zürich auf Anfrage von Keystone-SDA. Die Demonstrierenden riefen deshalb immer wieder «Lasst sie frei!», wie die Keystone-SDA-Reporterin berichtete. Die Polizei setzte auch Tränengas ein.
Mobilisierung an Hochschulen
Auch in der Romandie und im Tessin protestierten junge Menschen. Mehrere tausend Menschen zogen durch die Strassen von Lausanne. Studierende der Universität und der Eidgenössischen Technischen Hochschule hatten Aktionen vorbereitet und sich anschliessend mit Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes für die Demonstration zusammengeschlossen.
Nach Schätzungen des Bildungsdepartements nahmen im Kanton Waadt etwa ein Drittel der Gymnasiasten und Gymnasiastinnen an der Mobilisierung teil. Nennenswerte Demonstrationen fanden nur an sechs von fünfzehn Gymnasien statt, an den Berufsschulen und in der obligatorischen Schule gab es keine.
In Genf versammelten sich am späten Nachmittag fast tausend Menschen, um ihrer Wut auf das System Luft zu machen. Studierende der Hochschule für Kunst und Design blockierten ein Universitätsgebäude und forderten die Abschaffung der Studiengebühren. In Neuenburg protestierten ebenfalls einige hundert.
In Bellinzona protestierten laut Einschätzung der Kommunalpolizei Bellinzona rund 1000 Jugendliche friedlich. «Non esiste bomba pacifica» - «Es gibt keine friedlichen Bomben» - war unter anderem auf einem Plakat zu lesen. Es sei im Rahmen des Protests zu keinen besonderen Vorkommnissen gekommen.
Teil einer internationalen Bewegung
Der Protesttag war Teil der internationalen Youth-Strike-Bewegung, die sich Anfang 2026 formierte. Das Bündnis rief für den Streiktag zu Aktionen an Bildungsinstitutionen in ganz Europa auf. In der Schweiz beteiligten sich Jugendliche aus über 65 Bildungseinrichtungen an den Kundgebungen.
Unterstützt wurde der Aufruf von Organisationen wie der Juso, den Jungen Grünen, dem Klimastreik sowie verschiedenen Gewerkschaften. Neben dem Stopp von Rüstungsvorhaben forderte die Bewegung unter anderem eine 35-Stunden-Woche, günstige Mahlzeiten an Bildungsstätten und bessere Arbeitsbedingungen für Lernende.
(AWP)