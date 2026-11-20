In Zürich nahmen gegen 3000 Personen am bewilligten Jugendstreik teil. Im Vorfeld kursierten in sozialen Medien Gewaltaufrufe für die Demo in Zürich. Die offiziellen Organisatoren riefen jedoch zu friedlichen Demonstrationen auf. Die gewaltverherrlichenden Beiträge stiessen bei bürgerlichen Parteien auf Kritik. Sie forderten die Organisatoren, aber auch SP und Grüne auf, die Gewalt zu verurteilen.