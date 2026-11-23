Im Metall-Tarifkonflikt haben sich nach Gewerkschaftsangaben mehrere tausend Beschäftigte an Warnstreiks in Leipzig beteiligt. Im BMW-Werk und bei Thyssenkrupp Automotive sei die Produktion in der Frühschicht für mehrere Stunden gestoppt worden, teilte die IG Metall mit. Auch für die Spätschicht seien Arbeitsniederlegungen geplant.