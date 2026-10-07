Bereits im Frühling, pünktlich zu den Feiertagen, habe sich das Wetter von seiner besten Seite gezeigt und für einen starken Saisonstart gesorgt. Die Sommermonate waren laut TCS von einer sehr langen Schönwetterperiode geprägt, die sich bis in einen sonnigen und warmen Herbst hineinzog. Das habe den Gästen Planungssicherheit gegeben und sich positiv auf die Buchungen ausgewirkt.