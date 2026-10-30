Ins gleiche Horn stossen weitere Experten. «Zwar nehmen die Umsätze weiter zu, die massiven Investitionen, die dafür nötig sind, überschatten aber das Wachstum immer mehr», erklärte ein Analyst. So erwartet beispielsweise Amazon Capex in Höhe von 200 Milliarden Dollar im laufenden, und sogar 220 Milliarden im kommenden Jahr. Die freien Cashflows, an die sich Anleger in den letzten Jahren gewöhnt hätten, kommen vor diesem Hintergrund unter Druck. Zumal die Finanzierungsbedingungen für diese massiven Investitionen nicht besser würden.