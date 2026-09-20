Irans Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf knüpft eine Wiedereröffnung der Strasse von Hormus an die vorherige Erfüllung aller Bedingungen durch die USA. Solange dies nicht geschehe, werde es ausserdem auch keinen Weg zurück zum früheren Stand von Verhandlungen geben, sagte Irans Chefunterhändler in den Gesprächen mit den USA laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna. Irans Positionen seien klar und nicht verhandelbar.