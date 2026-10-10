Vorläufiges Programm

Auf dem Programm steht eine fünf- bis sechsminütige Nachrichtensendung, die kompakter ist als jene des Vorgängersenders, sowie die Vorstellung von TB2. Auch beliebte Formate von Telebielingue werden laut Giebel eingebunden. Das Programm des Senders, der zur Gassmann-Gruppe gehört, solle sich aber weiterentwickeln und umfangreicher werden.