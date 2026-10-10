Ohne Konzession ist der Bieler Sender nicht mehr an die Vorgaben des Bundesamtes für Kommunikation gebunden. «Wir sind freier, Themen zu wählen und sie zu vertiefen», so Giebel. TB2 wolle neben der Information auch Alltagsgeschichten erzählen und Themen tiefgründiger behandeln. Dafür zählt TB2 laut Giebel auf 16 Mitarbeitende. Zuvor hatte Telebielingue 50 Angestellte beschäftigt.