Dies, weil solche Plattformen oft mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung stünden, heisst es in einer Medienmitteilung dazu. Laut einer Studie nutzen rund 634'000 Menschen in der Schweiz illegale Plattformen, so das Communiqué. Das entspreche mehr als 9 Prozent der Schweizer Bevölkerung von 16 bis 74 Jahren.