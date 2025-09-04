Eigentlich für fünf Jahre verpflichtet

Mitte November hatte Brulard an einem Kapitalmarkttag die neue Strategie präsentiert. Im Dezember sagte der damals 65-Jährige, er sehe sich nicht als Übergangschef: «Ich bin nicht für einige Monate hier. Ich habe mich gegenüber dem Verwaltungsrat für fünf Jahre verpflichtet, und ich will diesen Rahmen einhalten.»