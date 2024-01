Die vollständigen Zahlen wird Temenos am 19. Februar mitteilen. Dann wird auch ein Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr abgegeben. CEO Andreades geht in der Mitteilung davon aus, dass der Free Cash Flow in den kommenden Jahren stark wachsen wird. Ende 2023 lag der FCF mit 242,6 Millionen Franken um 26 Prozent über dem Vorjahr. Am 20. Februar hält das Unternehmen einen Capital Markets Day in London ab.