Die im vergangenen Dezember zu Ende gegangene Vernehmlassung zeigte, dass der ursprüngliche Bundesratsvorschlag links-grünen Parteien zu weit ging, der SVP hingegen zu wenig weit. Zu reden gab auch, dass der Bundesrat die Änderungen in einer Verordnung verankern wollte und nicht in einem Gesetz, wie es Peter Schilliger vorschwebte.