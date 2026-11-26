Ein Unternehmenssprecher Temus teilte mit, man freue sich über die erzielte Einigung. «Wir schätzen den konstruktiven Austausch während des gesamten Verfahrens und werden weiter an mehr Transparenz sowie einem verbesserten Einkaufserlebnis für Verbraucherinnen und Verbraucher in ganz Europa arbeiten», so der Sprecher.