«Wir schätzen den konstruktiven Austausch während des gesamten Prozesses und werden die Transparenz ​weiter ​stärken sowie das Einkaufserlebnis ⁠für Verbraucher in ganz Europa verbessern», ​teilte Temu mit. ⁠Die Staaten werden nun überwachen, ob Temu seine Zusagen ‌einhält. Ein Verstoss könnte zu Geldbussen in Höhe von vier Prozent oder mehr des ‌Jahresumsatzes von Temu in den betroffenen Mitgliedstaaten ​führen.