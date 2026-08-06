Der Termin für eine wichtige gerichtliche Anhörung zur Beilegung von Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten zwischen Bayer und verschiedenen Klägern in den USA ist auf den 14. September verschoben worden. Das teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Zuvor hatten die Leverkusener und die Anwälte der Klägerseite beim zuständigen Gericht in Missouri gemeinsam beantragt, die Anhörung zur finalen Genehmigung des Sammelvergleichs auf den 10. September oder einen späteren Termin zu verlegen. Durch die Verschiebung hätten die Parteien und der Verwalter des Programms mehr Zeit, Widerrufsanträge zu sogenannten Opt-outs zu bearbeiten, die nach der Entscheidung des Supreme Court eingegangen sind, wie es zur Begründung hiess. Auch die Frage der Gültigkeit einiger Opt-outs könne so vorab geklärt werden.