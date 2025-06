Gerade als Tesla-Investoren auf eine Phase der politischen Ruhe gehofft hätten, habe Musk einen neuen Wortkrieg begonnen, «diesmal mit genau dem Mann, den er so vehement unterstützt hat - Präsident Trump», kommentierte Aktienanalyst Matt Britzman vom Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown. «Ein Investment in Tesla ist nichts für schwache Nerven», so sein Fazit. Denn das Unternehmen habe schon mit genug internen Problemen wie enttäuschenden Absatzzahlen und einem beschädigten Markenimage zu kämpfen.