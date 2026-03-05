Dem IG Metall-Bezirksleiter Berlin-Brandenburg-Sachsen, Jan Otto, zufolge wurde die IG Metall-Liste «Tesla Workers GFFB» zweitstärkste Kraft - «trotz aller Attacken des Managements und eines aussergewöhnlich unfairen Wahlkampfs». Laura Arndt und Philipp Schwartz von «Tesla Workers GFFB» betonten: «Wir werden uns auch im neuen Betriebsrat mit aller Kraft dafür einbringen, dass sich für uns und unsere Kolleginnen und Kollegen etwas ändert in der Gigafactory.» Nach der Betriebsratswahl vor zwei Jahren stellte die IG Metall die grösste Gruppe, die Sitzmehrheit ging aber an nicht gewerkschaftlich organisierte Vertreter.