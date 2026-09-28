In der Produktion sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Angaben des Unternehmens fünf Prozent mehr erhalten. Sie machen den grössten Teil der Beschäftigten aus. Die Facharbeiterinnen und Facharbeiter sollten vier Prozent mehr erhalten, dazu komme ein leistungsbezogener Bonus. Dort arbeiten derzeit nach Unternehmensangaben mehr als 12.000 Beschäftigte. Für den Ausbau der Produktion und der Batteriezellfertigung sollen insgesamt 3.500 Arbeitsplätze neu entstehen, ein Teil der Mitarbeiter ist bereits eingestellt.