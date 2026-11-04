Das Entwicklungszentrum startet zunächst im Teilbetrieb, wie es hiess. In der ersten Ausbaustufe arbeiten dort dem Unternehmen zufolge mehr als 250 Beschäftigte. Sie kommen aus bestehenden Einrichtungen in Tilburg in den Niederlanden und von anderen Labor-Standorten. Auch Sicherheitstests an Fahrzeugteilen - darunter auch Airbags - und Tests an Batteriezellen werden in einer grossen Halle durchgeführt.