Das Entwicklungszentrum startet zunächst im Teilbetrieb, wie es hiess. In der ersten Ausbaustufe arbeiten dort dem Unternehmen zufolge mehr als 250 Beschäftigte. Sie kommen aus bestehenden Einrichtungen in Tilburg in den Niederlanden und von weiteren Labor-Standorten. Auch Sicherheitstests an Fahrzeugteilen - darunter Airbags - und Tests an Batteriezellen werden in einer grossen Halle durchgeführt.