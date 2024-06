Der US-Elektroautobauer Tesla fährt die Autoproduktion in seinem einzigen europäischen Werk in Grünheide bei Berlin in diesem Jahr erneut herunter - diesmal an fünf Tagen. Am 7., 14., 17., 27. und 28. Juni soll die Produktion ruhen, teilte eine Sprecherin am Dienstag mit und bestätigte einen Bericht des «Handelsblatts» (Montag). Tesla begründet die geplanten Pausen im Juni mit Verbesserungen. «Die geplanten produktionsfreien Tage dienen Upgrades der Fertigungsanlagen zur Effizienzsteigerung sowie Optimierung von Verfügbarkeiten und Taktzeiten», teilte die Sprecherin mit.