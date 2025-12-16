Der US-Elektroautobauer Tesla will den Weg für eine Fertigung kompletter Batteriezellen in Deutschland ebnen. Das kündigte Tesla der Deutschen Presse-Agentur an. In der Fabrik in Grünheide bei Berlin würden die Voraussetzungen geschaffen, um voraussichtlich ab 2027 bis zu acht Gigawattstunden Batteriezellen pro Jahr zu produzieren. Derzeit werden in Brandenburg nur Komponenten produziert, die Zellen aber in den USA, die dann nach Deutschland kommen.