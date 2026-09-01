Der US-Elektroautobauer Tesla hat den Wasserverbrauch in seinem deutschen Werk in Grünheide bei Berlin weiter gesenkt. Der Verbrauch an Frischwasser ging von 456.953 Kubikmetern im Jahr 2024 um rund ein Drittel auf 304.734 Kubikmeter im Jahr 2025 zurück, erklärte Tesla in seinem zweiten Umweltbericht. Der Grossteil wurde mit 58 Prozent im Sanitärbereich verwendet, in der Produktion waren es knapp 24 Prozent und in der Kühlung fast 18 Prozent.