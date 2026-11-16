Der US-Elektroautobauer Tesla will drei Milliarden Euro für den Ausbau des Werks in Grünheide bei Berlin ausgeben. Damit soll zunächst ein neues Produktionsgebäude gebaut werden, wie das Unternehmen von Elon Musk mitteilte. In dem Gebäude soll es später möglich sein, bis zu einer Million Cybercabs zu produzieren. Diese sollen als Robotaxi fahrerlos Menschen befördern. Tesla hatte schon länger angekündigt das Werk in Grünheide ausbauen zu wollen.