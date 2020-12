Im ganzen Kanton verkehrten die Busse länger, erklärte Zali an der Medienkonferenz am Donnerstagvormittag in Bellinzona. So würden zwischen den Zentren und den Agglomerationsgemeinden neu bereits ab 5 Uhr morgens und bis 0.30 oder 1 Uhr nachts Busse verkehren.

(SDA)