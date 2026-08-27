Der Geschäftserfolg als Mass für das operative Ergebnis sank in den ersten sechs Monaten deutlich um 21,9 Prozent auf nur noch 49,1 Millionen Franken, wie die Bank am Donnerstag mitteilte. Unter dem Strich blieb der Reingewinn für die Periode mit 47,6 Millionen Franken jedoch in etwa stabil. Dies ist vor allem auf den Verzicht auf Rückstellungen für allgemeine Bankenrisiken zurückzuführen. Im Vorjahr wurden hier noch 13 Millionen Franken verbucht.