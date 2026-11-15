Für die sozialistischen Sitze auf der Liste nominierte die Partei die bisherige Staatsrätin Marina Carobbio und die Locarneser Stadträtin Nancy Lunghi. Bereits Mitte August wurde bekannt, dass die Grünen ihre Nationalrätin Greta Gysin in den Wahlkampf schicken. Für die MPS wiederum steigt Matteo Pronzini ins Rennen.