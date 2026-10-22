Chiesa habe «einen bedeutenden Teil seines Lebens dem öffentlichen Engagement» gewidmet, teilte die Tessiner Sektion der SVP am Donnerstagabend mit. Vom Gemeinderat über den Tessiner Grossen Rat bis hin zum National- und Ständerat habe er fundierte Kenntnisse «über das Funktionieren unserer Institutionen und der Schweizer Demokratie» erworben.
Die Präsidentschaft der SVP Schweiz, die er von 2020 bis 2024 ausübte, habe es ihm zudem ermöglicht, das Wissen über das Land und seine unterschiedlichen regionalen Besonderheiten zu vertiefen, heisst es weiter.
Seit 2024 ist der Ständerat auch Stadtrat in der Exekutive der grössten Tessiner Stadt. In Lugano ist er für das Departement für Finanzen, Rechtsfragen und Informatik zuständig.
(AWP)