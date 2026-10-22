Chiesa habe «einen bedeutenden Teil seines Lebens dem öffentlichen Engagement» gewidmet, teilte die Tessiner Sektion der SVP am Donnerstagabend mit. Vom Gemeinderat über den Tessiner Grossen Rat bis hin zum National- und Ständerat habe er fundierte Kenntnisse «über das Funktionieren unserer Institutionen und der Schweizer Demokratie» erworben.