Der immense Anstieg an illegalen Usern nach der Corona-Pandemie ist laut AAPA auf verschiedene Faktoren zurückzuführen: Unzählige Streamingdienste haben ihre Abo-Preise erhöht, viele Live-Sport-Angebote fielen einer Zersplitterung zum Opfer - wie etwa Champions League oder auch nationale Ligen -, und schliesslich schoben die grossen Streaminganbieter dem Passwort-Teilen einen Riegel vor. Viele Nutzer können oder wollen sich vier bis fünf parallele legale Abos für Filme und Live-Sport nicht mehr leisten.