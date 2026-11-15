Es ist ein boomendes Geschäft: Streaming zieht weltweit Millionen von Menschen an. Doch eine grosse Anzahl der Konsumierenden greift dabei auf illegale Webseiten zurück. StreamSafe, eine Kampagne zum Schutz der User, will jetzt über die Risiken und Folgen dieser Praktiken aufklären.
Die Allianz besteht aus Schweizer und internationalen Akteuren aus Sport, Medien und Unterhaltung, wie in der Medienmitteilung von StreamSafe steht. Darunter sind Swisscom, Sunrise, CH Media, Sky Schweiz und auch die Schweizer Fussball- und Eishockeyligen. Ins Leben gerufen wurde die Allianz im Oktober 2026, wie es auf der Webseite von StreamSafe weiter heisst.
Laut einer Studie der Audiovisual Anti-Piracy Alliance (AAPA) nutzen 18,5 Prozent der 16 bis 24 Jahre alten Menschen in der Schweiz diese Webseiten. Auf alle Altersgruppen - also alle Personen von 16 bis 74 Jahren - verteilt, besuchen knapp über neun Prozent der hiesigen Bevölkerung solche Seiten. Das entspricht rund 630'000 Menschen.
Insgesamt sollen diese illegalen Streamingdienste rein durch User in der Schweiz rund 33 Millionen Franken Umsatz gemacht haben. Weltweit belaufe sich der Profit dieser gesetzeswidrigen Organisationen auf rund 2,4 Milliarden, schreibt die AAPA.
2025 griffen zudem 34,4 Millionen Menschen aus der EU, aus dem Vereinigten Königreich und der Schweiz auf illegale Streaming-Webseiten zu. 2018 waren es erst 13,7 Millionen, das entspricht einem Zuwachs von 151,1 Prozent, wie aus der Studie der AAPA hervorgeht. Der grösste Anteil der User kommt dabei mit rund 6,3 Millionen aus dem Vereinigten Königreich (Grossbritannien und Nordirland).
Künstliche Intelligenz hilft den Betrügern
Für die Nutzerinnen und Nutzer stellt der Gebrauch dieser Angebote ein hohes Risiko dar, wie das Bundesamt für Cybersicherheit (BACS) auf Anfrage von Keystone-SDA sagt. Beim Herunterladen von Software aus dubioser Quelle bestehe immer die Gefahr, dass auch Malware mitinstalliert wird. Das BACS empfehle deshalb exklusiv die Nutzung von offiziellen Seiten der entsprechenden Organisationen.
Weiter sei Betrug und Phishing ein lukratives Massengeschäft. Meist sei dies finanziell motiviert und erfolge in Form von Erpressungen, beispielsweise nachdem Daten auf den Computern der Opfer verschlüsselt worden sind. Das BACS betont dabei auch, dass die Vorgehensweisen mit dem Gebrauch von künstlicher Intelligenz perfider und zielgerichteter gestaltet werden.
Wer persönliche Daten oder Zahlungsinformationen bei einer unlauteren Quelle eingegeben hat, der soll laut BACS sein Gerät auf den Werkzustand zurücksetzen. Wenn Zahlungsinformationen womöglich geklaut worden seien, soll man die Kreditkarte oder ähnliches sperren lassen und die Abrechnungen kontrollieren. Vorfälle können dem BACS gemeldet und bei finanziellem Schaden bei der Polizei angezeigt werden.
In der Schweiz ist das Herunterladen und Anschauen urheberrechtlich geschützter Werke für den Privatgebrauch straffrei. Allerdings gilt dies nicht für Videospiele und Computerprogramme. Wer eine heruntergeladene Datei mit anderen Usern teilt, sogenanntes Seeding betreibt, verstösst gegen das Schweizerische Gesetz.
Abo-Trennung führt zu illegalem Streaming
Während der Covid-19-Pandemie verzeichneten viele Streamingdienste einen grossen Anstieg an Abonnentinnen und Abonnenten. Dabei frequentierten weniger User illegale Streaming-Webseiten, wie aus der Studie von AAPA herausgeht. 2020 wurden diese Seiten rund 130 Milliarden Mal besucht, bis 2024 stieg diese Zahl auf 216 Milliarden. Grösstenteils wurden dabei Webseiten besucht, die Filme und Serien anbieten.
Vor der Corona-Pandemie haben nur rund ein Drittel der Schweizer Haushalte kostenpflichtige Video-on-Demand-Abos genutzt, wie aus Daten des Vergleichsdienstes Comparis und dem Bundesamt für Statistik (BFS) hervorgeht. Danach schnellte der Anteil nach oben: Gemäss Marktanalysen von Comparis zahlten da zwischen 50 und 60 Prozent der Schweizer Bevölkerung für mindestens einen kostenpflichtigen Streamingdienst.
Der immense Anstieg an illegalen Usern nach der Corona-Pandemie ist laut AAPA auf verschiedene Faktoren zurückzuführen: Unzählige Streamingdienste haben ihre Abo-Preise erhöht, viele Live-Sport-Angebote fielen einer Zersplitterung zum Opfer - wie etwa Champions League oder auch nationale Ligen -, und schliesslich schoben die grossen Streaminganbieter dem Passwort-Teilen einen Riegel vor. Viele Nutzer können oder wollen sich vier bis fünf parallele legale Abos für Filme und Live-Sport nicht mehr leisten.
(AWP)