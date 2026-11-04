Doch nicht nur sein Nachname liefert derzeit Stoff für brasilianische Internetwitze. Auch das Logo der Organisation Progress Texas sorgt für Aufmerksamkeit: Es zeigt die Buchstaben «PT» in einem weissen Stern auf blauem Grund und erinnert damit an die linke brasilianische Arbeiterpartei Partido dos Trabalhadores (PT) von Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, deren Logo aus den roten Buchstaben «PT» und einem weissen Stern auf rotem Grund besteht. Internetnutzer scherzten deshalb über einen vermeintlichen Ableger der linken Partei in den USA. Tatsächlich handelt es sich bei Progress Texas um eine unabhängige progressive Organisation, die unter anderem demokratische Kandidaten wie Talarico unterstützt. Eine Verbindung zur brasilianischen PT besteht nicht.