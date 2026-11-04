Brasilianische Internetnutzer griffen eine alte Geschichte nach Talaricos Wahlsieg wieder auf und verbreiteten erneut Witze über den Namen des Politikers. Schon im November 2020 hatte der damalige Abgeordnete des texanischen Parlaments bemerkt, dass zahlreiche Brasilianer ihn auf der Plattform X - damals Twitter - erwähnten. Nachdem er die Bedeutung seines Nachnamens herausgefunden hatte, nahm er die Scherze mit Humor. «Hallo, Brasilien! Ich mache hier in Texas nur gute Politik - ich verspreche, dass ich dir nicht deine Freundin ausspanne», schrieb er damals.
Doch nicht nur sein Nachname liefert derzeit Stoff für brasilianische Internetwitze. Auch das Logo der Organisation Progress Texas sorgt für Aufmerksamkeit: Es zeigt die Buchstaben «PT» in einem weissen Stern auf blauem Grund und erinnert damit an die linke brasilianische Arbeiterpartei Partido dos Trabalhadores (PT) von Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, deren Logo aus den roten Buchstaben «PT» und einem weissen Stern auf rotem Grund besteht. Internetnutzer scherzten deshalb über einen vermeintlichen Ableger der linken Partei in den USA. Tatsächlich handelt es sich bei Progress Texas um eine unabhängige progressive Organisation, die unter anderem demokratische Kandidaten wie Talarico unterstützt. Eine Verbindung zur brasilianischen PT besteht nicht.
Bolsonaro-Sohn Eduardo lebt in Texas
Eine weitere Pointe: Texas ist ausgerechnet der Bundesstaat, in dem Eduardo Bolsonaro lebt. Der Sohn des früheren brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro war 2025 in die USA gezogen. Die Wahl eines Demokraten in der republikanischen Hochburg wurde von politisch linksstehenden Nutzern in Brasilien für Seitenhiebe gegen die politisch rechtsgerichtete Familie Bolsonaro genutzt.
Talarico besiegte den Republikaner Ken Paxton und wurde damit zum ersten Demokraten seit 1988, der bei einer Senatswahl in Texas gewann.
(AWP)