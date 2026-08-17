Die Regierung ihrerseits verwies darauf, dass das Spital Wetzikon operativ mittlerweile wieder «gut unterwegs» und das operative Ergebnis positiv sei. Noch sei es aber zu früh zu sagen, ob eine Beteiligung ein finanzielles Risiko darstelle oder nicht. Die Thurmed nehme eine «sehr umfassende» Prüfung vor. Nur wenn das Spital Wetzikon «wirtschaftlich einwandfrei» betrieben werden könne, werde die Geschäftsleitung beim Verwaltungsrat eine Beteiligung beantragen.