Im Ringen um die Zukunft des Stahlherstellers Thyssenkrupp Steel haben Stahlarbeiter am Freitag eine symbolische Kunstaktion an der Villa Hügel in Essen veranstaltet. Sie appellierten an die dort ansässige Krupp-Stiftung, sich als grösste Einzelaktionärin des Mutterkonzerns Thyssenkrupp AG stärker für die Arbeitnehmer einzusetzen. Das Kunstprojekt stand unter dem Motto «Kunst oder Stahl - Das Geld muss in sichere Arbeitsplätze fliessen und nicht in die Stiftung!», wie die IG Metall mitteilte.