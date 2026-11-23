Kurz nach Handelsbeginn am Montag rutschte das Papier um acht Prozent auf 6,57 Euro ab und markierte damit das tiefste Niveau seit dem Börsengang im Sommer 2023. Am Vormittag konnte die Aktie das Minus etwas reduzieren, lag aber immer noch fast sieben Prozent auf 6,66 Euro im Minus. Der Negativtrend setzte sich damit fort: Bereits am Freitag war die Aktie um sieben Prozent gefallen.