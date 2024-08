Beim grössten deutschen Stahlhersteller Thyssenkrupp Steel hat eine Beratungsaktion des Betriebsrats für grössere Menschenansammlungen gesorgt. Nach Angaben des Geschäftsführers des Gesamtbetriebsrats, Dzenan Kurspahic, informierten die Betriebsräte an allen Standorten über die aktuelle Lage des Unternehmens, dem ein grosser Umbau bevorsteht. Mehrere Tausend Beschäftigte würden sich informieren. In der Folge komme es dadurch auch zu Produktionsstörungen und -stillständen. Ein Unternehmenssprecher der Stahl-Sparte erklärte: «Im Zuge der Aktion der IG Metall in Duisburg und an unseren weiteren Standorten kommt es vereinzelt zu Produktionseinschränkungen.»