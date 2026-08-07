Thyssenkrupp ist in fünf Segmenten tätig, die schrittweise verselbstständigt werden sollen: Marineschiffbau, Werkstoffe, Stahl, Autoteile und grüne Technologien. Die Thyssenkrupp AG wird dabei in eine Finanzholding umgebaut. Grundsätzlich soll die AG Mehrheitsbeteiligungen an den verselbstständigten Unternehmen halten. In der Stahlsparte hält das Unternehmen auch eine Minderheitsbeteiligung für möglich. Die Marinesparte TKMS brachte Thyssenkrupp bereits im vergangenen Herbst an die Börse. TK Accelis ist jetzt die nächste Sparte.