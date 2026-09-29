Doch eine bürgerliche Minderheit im Nationalrat konnte sich durchsetzen. Sie argumentierte, die Branche stehe wegen des starken Frankens und des Fachkräftemangels nach wie vor unter Druck. Zudem bräuchten die betroffenen Betriebe Planungssicherheit. Das Parlament selbst habe mit einer Motion eine weitere Verlängerung verlangt. Nun davon abzurücken, komme einer Steuererhöhung für Hotels gleich.