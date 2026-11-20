Das «Tool zur Erkennung von Ähnlichkeiten» wird schrittweise eingeführt. Es soll Politikerinnen und Politikern sowie Accounts mit einer grossen Anzahl von Followern auf TikTok, ermöglichen, KI-generierte Inhalte, in denen ihr Bild ohne ihre Zustimmung verwendet wird, zu identifizieren und zu melden.