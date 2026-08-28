Innert kurzer Zeit zog ein Unwetter über den Kanton Zürich hinweg. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Unwettern mit starken Winden und Regenfällen, habe am Freitag besonders der starke Hagel für Sach- und Personenschaden geführt, teilte Schutz und Rettung Zürich mit. Die Einsatzleitzentrale (ELZ) nahm innerhalb einer halben Stunde neben den rund 300 Feuerwehrnotrufen auch gut 150 Sanitätsnotrufe entgegen.