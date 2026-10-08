Auch die Politik reagierte schnell aber gegensätzlich

Sánchez kondolierte den Angehörigen. «Mein ganzes Mitgefühl gilt der Familie und den Angehörigen von Maricarmen. Ein stiller Gruss auch an alle, die diesen Verlust heute wie ihren eigenen empfinden. Möge sie in Frieden ruhen», schrieb er auf der Plattform X. Seine Gesundheitsministerin Mónica García äusserte sich ebenfalls auf X. «Dein Kampf hat in ganz Spanien das Bewusstsein wachgerüttelt und eine Zündschnur entzündet, die nicht mehr erlöschen wird. Deine Würde und dein Mut weisen den Weg», schrieb sie.