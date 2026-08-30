Den Schüssen in Aarau in der Nacht auf Sonntag fiel eine 22-jährige Frau zum Opfer. Leicht bis schwer verletzt wurden vier junge Männer und eine Frau im Alter von 24 bis 27 Jahren. Die Aargauer Kantonspolizei sprach von Opfern mit Wohnsitz in der Schweiz.