Zuvor hatten italienische Nachrichtenagenturen von einem Telefonat Cassis' mit Tajani berichtet. Nicolas Bideau, Sprecher des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA), bestätigte auf Anfrage von Keystone-SDA diese Berichte. Cassis habe im Namen des Bundesrates sein Beileid für den Tod der Frau zum Ausdruck gebracht.
Den Schüssen in Aarau in der Nacht auf Sonntag fiel eine 22-jährige Frau zum Opfer. Leicht bis schwer verletzt wurden vier junge Männer und eine Frau im Alter von 24 bis 27 Jahren. Die Aargauer Kantonspolizei sprach von Opfern mit Wohnsitz in der Schweiz.
(AWP)