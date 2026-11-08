Wahllose Schüsse auf dem Marktplatz

Der 24-Jährige hatte am Samstag aus einem Auto heraus wahllos auf Passanten auf dem Marktplatz der zweitgrössten Stadt Polens geschossen. Das Motiv ist noch unklar. Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus und dementierte Berichte über eine Fahndung nach einem möglichen Komplizen. Der Täter soll nach ersten Erkenntnissen «sehr radikale Ansichten» vertreten haben, wie Innenminister Marcin Kierwinski sagte. Es gebe Anzeichen dafür, dass er von rechtsextremistischen Ideologien fasziniert gewesen sei, auch wenn dies noch näher überprüft werden müsse.