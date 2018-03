"Tomb Raider" übernimmt souverän die Spitze

Die schwedische Oscar-Preisträgerin Alicia Vikander ("The Danish Girl") zeigt sich als würdige Nachfolgerin von Angelina Jolie, die vor 15 Jahren als Lara Croft Jagd machte auf verschollene Schätze und gegen finstere Gestalten kämpfte.

"Tomb Raider" konnte sich in allen Sprachregionen der Schweiz klar behaupten. In der Deutschschweiz liess die Computerspiel-Verfilmung den Agenten-Thriller "Red Sparrow" mit grossem Abstand hinter sich, in der Westschweiz verwies sie "La Ch'Tite Famille" auf Platz 2 und im Tessin "The Shape Of Water". Die dritten Plätze belegten "The Post", "Tout Le Monde Debout (Rolling To You)" und "Red Sparrow".

(SDA)