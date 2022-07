Was gibt es an lauen Sommerabenden Schöneres, als gemütlich mit Freunden draussen zu sitzen und ein gutes Glas Wein zu trinken? Besondere Orte für einen Apéro unter freiem Himmel finden sich in der Schweiz dank lauschiger Plätze direkt am Wasser, in den Bergen oder auch mitten in der Stadt in Hülle und Fülle – und das passende Getränk dank immer besseren Schweizer Weinschaffens gleich dazu.

Eine innovative junge Winzergeneration hat unter anderem dazu beigetragen, dass hiesige Weine als immer aussergewöhnlicher wahrgenommen werden. Auch im Ausland. Die US-Zeitschrift «Wine Advocate» etwa schrieb kürzlich, die Schweiz sei eines der dynamischsten und interessantesten Weinbauländer in Westeuropa.

Doch wo werden all die guten Tropfen ausgeschenkt? Fündig werden Liebhaber einheimischen Rebensafts besonders auf der Website von Swiss Wine Gourmet. Das Label wurde 2014 gegründet und hat sich auf die Fahne geschrieben, Schweizer Weine und die Orte, wo sie getrunken werden, bekannt zu machen.

Mehr als 300 Adressen kamen in dieser Zeit bereits zusammen. Es sind lauter Lokale, die eine gute bis exzellente Auswahl an Schweizer Weinen auf der Karte haben – vertreten in jeder Region der Schweiz. Diesen Sommer stehen im Rahmen einer Kampagne Aperitif-Weine im Fokus (mehr dazu in der Box).

Acht schöne Orte für einen Sommer-Apéro haben wir in der nachfolgenden Übersicht zusammengestellt. Damit es bei einem Glas Räuschling, Pinot Noir oder Heida schon bald heissen kann: Prost, Sommer!

Villa Sunneschy, Stäfa ZH

Falls es vor dem Apéro noch ein Sprung ins Wasser sein soll: Möglich ist es in der «Villa Sunneschy» in Stäfa, nur einen Steinwurf von Tina Turners Ferien-Villa und Roger Federers entstehendem Anwesen entfernt. In einer der einigermassen raren Locations mit direktem Zürichsee-Anstoss lässt man sich am besten einen guten Tropfen aus der Gegend servieren: Stäfa ist das mit Abstand grösste Weinbaugebiet im Kanton Zürich.

Schlossberg, Thun BE

Mit bestem Blick auf Altstadt, die Berge des Berner Oberlands und den Thunersee geniesst man auf der Sommerterrasse des Restaurants auf Schloss Thun seinen Apéro. Im Glas: Schaumwein aus dem Tessin, Chasselas «Sympa» vom Bielersee oder ein typischer Blauburgunder aus dem nur elf Kilometer entfernten Spiez.

Le Mont-Vully, Lugnorre FR

Ein echtes Panorama bietet sich auf der Sonnenterrasse des «Le Mont-Vully» auf dem gleichnamigen Murtener Hausberg. Murtensee und Alpengipfel bilden hier wiederum die Kulisse für ein wahres Wein-Panorama auf der Karte: Nicht weniger als 176 Schweizer Weiss-, Rosé- und Rotweine stehen zur Auswahl. Unbedingt probieren sollte man die lokalen Spezialitäten aus dem Rebgebiet Vully, zum Beispiel Chardonnay oder Pinot Gris

Apéro-Lokale in Ihrer Nähe Vom 1. Juli bis 31. August läuft die Kampagne «Swiss Wine Apéro». Während dieser Zeit sind die Gastronomen aufgerufen, ein «Swiss Wine Apéro»-Angebot auf der Karte zu haben, das aus mindestens zwei Schweizer Weinen und einem regionalen Produkt besteht. Wo Sie dies geniessen können, steht auf der Website von «Swiss Wine Gourmet». Apéro-Lokal finden

Bergrestaurant Piz Scalottas, Vaz/Obervaz GR

Ausschliesslich auf Schweizer Weine setzt das Berggasthaus Piz Scalottas in der Ferienregion Lenzerheide. Mit Blick auf die Bündner Alpen trinken Bergfans ihren Blanc de Noir aus Maienfeld oder einen Schiller-Rosé aus Fläsch auf «2323 Metern über dem Alltag», so das Motto des Restaurants. Das Gasthaus schliesst zwar für gewöhnlich um 16.30 Uhr, für Gruppen wird es aber auch abends geöffnet – Sonnenuntergang inklusive!

Goldener Schlüssel, Baden AG

Direkt an der Limmat lassen sich in Baden die Sommerabende im «Goldenen Schlüssel» geniessen. Im Zentrum steht auf der lauschigen Flussterrasse regionales Winzerschaffen aus Ennetbaden oder Remigen, aber auch Rebsorten aus sämtlichen anderen Teilen der Weinschweiz sind vertreten.

Ici c’est le vin, Biel BE

Eine Oase in Biel ist die Weinbar Ici c’est le vin am Laure-Wyss-Platz: innen schickes Loft, aussen Terrasse unter den Arkaden – und auf der Karte die grösste Auswahl an Wein aus der Drei-Seen-Region. Den Aperitif genehmigt man sich hier urban-gemütlich mit Blick auf den vor wenigen Jahren eröffneten Stadtpark.

Reussbad, Luzern

Vom Riesling Silvaner aus dem nahe gelegenen Kastanienbaum über den Sauvignon Blanc aus dem Baselland bis zum Heida aus Visperterminen VS: Auf der Gartenterrasse des «Reussbad» in Luzern ist eine veritable Schweizer Reise im Glas möglich. Und falls es nicht beim Apéro bleiben soll: Das Restaurant am Fluss bietet gehobene Küche.

Rheinfels, Stein am Rhein SH

Ferienfeeling herrscht auf der grossen Terrasse im «Rheinfels» in Stein am Rhein. Anstossen lässt sich hier mit einem der vielen Ostschweizer Weine, die zur Auswahl stehen – darunter mehrere vom hauseigenen Rebgut. Falls Ihnen nach etwas Prickelndem steht: Der Zahners Schaumwein brut Blanc de blanc wird nach klassischer Methode im eigenen Keller von Hand gerüttelt und ist laut der Beiz nur mit einem sehr guten Champagner vergleichbar.