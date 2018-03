Nach den ersten sechs Wochen 2018 lagen die entsprechenden Erträge - wie die Bank Mitte Februar im Rahmen der Viertquartalsberichterstattung bekannt gab - noch rund 10% über dem Vorjahreswert, bei APAC sogar um 15%. Thiam zeigte sich aber überhaupt nicht beunruhigt, zumal die vergleichbaren Vorjahreswerte sehr hoch gewesen seien. "Das erste Quartal wird ein profitables sein", sagte er.

Die Bereiche Aktienderivate, verbriefte Produkte und ITS (International Trading Solutions) hätten eine deutliche Outperformance verzeichnet, hiess es Mitte Februar. Jetzt war noch die Rede von einem "starken" Geschäft bei Aktienderivaten und ITS. Das Aktienemissionsgeschäft sei aufgrund der höheren Volatilität im bisherigen Quartalsverlauf dagegen schwächer als 2017, die Erträge im Bereich "Fixed Income" stabil. Die geschätzten Nettoerträge in US-Dollar seien somit bisher im ersten Quartal insgesamt im Rahmen der vergleichbaren Vorjahreswerte.

Bestätigt wurden derweil die Gewinnziele, wobei sich Thiam sehr zuversichtlich gab, dass die längerfristigen Werte mehr als erreicht werden. Auch das Kostensparziel von mehr als 4,2 Mrd CHF über zwei Jahre wurde bekräftigt. Über 75% davon seien bereits erreicht, sagte Thiam. Danach werde es aber kein weiteres grösseres strategisches Kostensparziel geben. Den Kostenfokus werde man zwar beibehalten, aber vor allem Effizienzverbesserungen stünden im Vordergrund.

Zum Abschluss der Präsentation meinte Thiam: "Sorry, dass ich nicht mehr lache, es läuft wirklich sehr gut. Eigentlich sollte ich mehr lachen."

Am Aktienmarkt werden die Ausführungen des Credit-Suisse-CEO am Donnerstag negativ aufgenommen. Die Aktien der zweitgrössten Schweizer Bank, die bereits mit Abschlägen in den Handelstag gestartet waren, haben ihre Verluste am späten Vormittag deutlich ausgebaut. Gegen 12.15 Uhr notieren CS an einem insgesamt schwachen Gesamtmarkt (SMI -0,8%) um 3,0% im Minus bei 16,29 CHF, damit sind sie die klar schwächsten Bluechips an der Schweizer Börse. Bereits am Vortag hatte das Papier 3% eingebüsst.

(AWP)