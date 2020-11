Die Weihnachtszeit ist in eineinhalb Monaten. Wie jedes Jahr bedeutet dies für viele Unternehmen eine sehr geschäftige Zeit. Insbesondere die zwei US-Giganten Apple und Amazon könnten dieses Jahr stark davon profitieren.

Die Analysten gehen im Durchschnitt davon aus, dass beide Unternehmen im vierten Quartal beim Umsatz die Marke von 100 Milliarden Dollar überqueren werden. Eine Marke, die selten von einem Unternehmen überschritten wird.

Amazon gewinnt nicht nur beim Umsatz

Die Aktien von Amazon haben zwar in den letzten fünf Handelstagen Verluste von 6 Prozent verzeichnet. Doch insgesamt zeigt die Kursentwicklung immer noch aufwärts. Seit Jahresbeginn haben die Wertschriften 63 Prozent an Wert gewonnen und handeln bei über 3000 Dollar pro Aktie.

Performance der Amazon-Aktien seit Jahresbeginn (Quelle: cash.ch).

Amazon kommt zugute, dass die fortwährende Corona-Pandemie den Trend zum Online-Shopping weiter verstärkt. Zudem wird davon ausgegangen, dass der Konzern am selbstgewählten Prime-Shopping-Tag am 13. und 14. Oktober einen starken Umsatz erzielte. Der Glaube, dass Amazon die 100-Milliarden-Dollar-Marke knackt, wird zusätzlich dadurch bestärkt, dass schon im dritten Quartal ein Umsatz von 96 Milliarden Dollar erreicht wurde.

Die von Bloomberg befragten Analysten empfehlen zu 96 Prozent ein "Buy"-Rating. Kein Analyst empfiehlt einen Verkauf der Amazon-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 3793,55 Dollar, was einen Kursgewinn von über 26 Prozent verspricht. Es ist nicht verkehrt, sich Amazon-Aktien in Erwartung eines starken Weihnachtsgeschäfts in das Depot zu legen.

Apple ist abhängig vom iPhone-Geschäft

Auch die Apple-Aktien performen im Corona-Jahr 2020 sehr gut. Satte 48 Prozent haben die Wertpapiere zugelegt. Dass die Aktie nicht noch besser performte, hängt mit grosser Wahrscheinlichkeit damit zusammen, dass der Konzern stark auf das iPhone-Geschäft angewiesen ist. Knapp 41 Prozent seines Umsatzes erzielte Apple im dritten Quartal mit den iPhones.

Performance der Apple-Aktien seit Jahresbeginn (Quelle: cash.ch).

Apple hat erst kürzlich den Verkauf des neuen iPhone 12 lanciert. Analysten gehen davon aus, dass dies als Katalysator für den Umsatz im vierten Quartal dienen könnte. 2019 erzielte Apple einen Umsatz von 90 Milliarden Dollar.

Wegen der Bedeutung des iPhone-Geschäfts erstaunt es nicht, dass der Konzern andere Geschäftsbereiche mehr pushen will. Apple hat für kommende Woche eine Neuheiten-Vorstellung angekündigt. Von dem Online-Event am 10. November werden die ersten Mac-Computer erwartet, die mit Prozessoren aus eigener Entwicklung statt mit Intel-Chips laufen.

Im Gegensatz zu Amazon sind die von Bloomberg befragten Analysten bei Apple vorsichtiger. 30 Prozent empfehlen ein "Hold"-Rating, 62 Prozent stehen zu einem Kauf. Das durchschnittliche Kursziel - 124,62 Dollar - verspricht trotzdem einen Return von 14,6 Prozent. Doch die eher vorsichtige Haltung der Analysten ist begründet, ein Kauf von Apple-Aktien ist mit dem erwähnten iPhone-Risiko verbunden.

(Bloomberg/cash)