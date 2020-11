Mitte Februar erreichten die Aktien von Lindt & Sprüngli ein Allzeithoch bei 93'800 Franken. Nach dem Absturz Mitte März auf 65'200 Franken kletterten die Aktien schnell wieder über die Marke von 80'000 Franken. Seit dann geht es mit zahlreichen Aufs und Abs seitwärts.

Goldman Sachs macht jetzt mit einer Ratingänderung und einem neuen Kursziel für Lindt & Sprüngli in einer angelsächsischen Manier auf sich aufmerksam. So setzt Goldman Sachs das Rating von "Sell" direkt auf "Buy" hoch und erhöht das Kursziel von 74'000 auf 100'000 Franken – eine Zunahme von 35 Prozent. Dies obwohl das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhhältnis (KGV) mit 44 die Aktie aktuell schon sehr teuer erscheinen lässt.

Goldman Sachs begründet diesen "aggressiven" Schritt damit, dass sich insbesondere die Absatztrends in den USA verbessert hätten und Lindt & Sprüngli dort Marktanteile gewinne. Ausfälle im Duty-Free-Geschäft könnten zunehmend dank eines verbesserten Online-Geschäfts kompensiert werden. Zwar werde das Unternehmen 2020 organisch um 3 Prozent schrumpfen, 2021 aber um 8 Prozent wachsen.

Performance der Lindt & Sprüngli-Aktien seit Jahresbeginn (Quelle: cash.ch).

Für Goldman Sachs ist klar: Die Konsenserwartung geht aktuell noch von einer zu pessimistischen Entwicklung aus. Doch entsprechende Anpassungen bei den Ratings und Kurszielen dürften folgen, was dem Titel zusätzlichen Schub verleihen könnte.

Neuere Kursziele implizieren Aufwärtstrend

Die von Bloomberg befragten Analysten sind tatsächlich noch nicht in der Mehrheit bullish auf Lindt & Sprüngli. Vier "Buy"-Ratings stehen vier "Hold" und 3 "Sell" gegenüber. Das durchschnittliche Kursziel beträgt hingegen hohe 93'250 Franken. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass nur vier Kursziele berücksichtigt wurden – der Rest stammt aus dem Juli.

Vor allem letzterer Punkt scheint die Einschätzung von Goldman Sachs zu stützen. So ist das erst kürzlich vermeldete Kursziel vom Vermögensverwalter Bernstein mit 95'000 Franken nicht weit von der Marke von Goldman Sachs entfernt. Es wird interessant zu sehen, wo die zukünftigen Kursziele von Morgan Stanley oder Barclays zu liegen kommen.

Die ZKB, die bekanntermassen keine Kursziele präsentiert, stuft die Lindt & Sprüngli Aktien Ende Oktober mit "Marktgewichten" ein und mahnt zur Vorsicht. Insbesondere das aktuelle Covid-19-Umfeld mache die Aktie zyklischer. Diese Einschätzung könnte dank den Impfstoff-News und der Aussicht auf eine Zeit nach Corona jedoch bald Geschichte sein.

Und: Das Kursziel von Goldman Sachs mag zwar auf den ersten Blick kühn erscheinen. Doch an der Börse wurde die Geschäftsstrategie von Lindt & Sprüngli der vergangenen Jahre mit überdurchschnittlichem Kursgewinnen honoriert. So haben die Partizipationsscheine und Aktien ihren Wert in den letzten zwei Jahrzehnten mehr als verachtfacht.