Zum anderen gibt es laut dem Bundesrat hohe rechtliche Hürden. So regelt das Gesetz, dass die Renten an Schweizer Staatsangehörige weltweit ausbezahlt werden. Bürger anderer Staaten sind leistungsberechtigt, solange sie in der Schweiz wohnen oder nach ihrem Wegzug von internationalen Abkommen eingeschlossen sind. Solche Verträge sind beispielsweise das Personenfreizügigkeitsabkommen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union und verschiedene bilaterale Sozialversicherungsabkommen. Sie enthalten Regeln zu Leistungsexport und Gleichbehandlung, welche die Auszahlung von AHV-Renten an Angehörige der Vertragsstaaten verlangen.